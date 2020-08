«Nel corso di quest’ultima estate, è nato in me il bisogno di vedere meglio, di esaminare, d’indagare e fotografare diverse realtà urbane di oltre Gottardo. In tutta coscienza ho trovato questo essere il modo migliore, forse l’unico, in grado di descrivere con trasparenza cosa intendo per “Lugano Meno Trenta – Analisi”. Analizzare ha assunto il significato di approfondire», dice Stefano Artioli