Alla faccia della pandemia. Lugano ha chiuso il 2020 con un avanzo d’esercizio di 1,8 milioni di franchi, mentre il Preventivo stimava un deficit di 2,6. Non che il coronavirus non abbia avuto effetti: il gettito è stato ridotto prudenzialmente (quello definitivo lo sapremo solo fra qualche anno, come al solito) di 25 milioni; sono stati spesi 1,1 milioni per esigenze direttamente legate all’emergenza sanitaria; sono stati stanziati contributi (comprese le rinunce a incassare affitti e altre tasse) per 2,7 milioni; infine, sono stati registrati minori introiti per 4,1 milioni a causa della riduzione o la sospensione dell’utilizzo di infrastrutture pubbliche. Dall’altra parte, però, si sono verificate circostanze favorevoli: maggiori sopravvenienze d’imposta (degli anni precedenti) per 18 milioni; incasso di un dividendo straordinario di 4,6 milioni dal Casinò; versamento di un indennizzo di 3,6 milioni da parte di AlpTransit per i lavori eseguiti in galleria sul terreno di Villa Negroni (era aperta una vertenza); incasso di 1,6 milioni di crediti da Campione d’Italia; infine per un totale di 4,5 milioni, minori costi per il risanamento dei conti annuali del Cantone e una maggiore partecipazione all’indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla riforma fiscale.

Il Municipio esprime «soddisfazione per il risultato d’esercizio 2020 e, alla luce dei dati economici relativi a questi primi mesi dell’anno, ritiene che si possa prevedere già per il 2021 una ripresa del gettito fiscale. Le misure di risanamento messe in atto dal 2013 - conclude l’Esecutivo - hanno permesso di contenere le ripercussioni negative sui conti determinate dagli effetti della pandemia e di poter operare anche in sostegno delle attività economiche più colpite dalle chiusure».