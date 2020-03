Dopo gli applausi dai balconi e dalle finestre per dare sostegno al personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus, non è mancato chi in Ticino ha aderito questa sera al flash mob partito dall’Italia, in cui si invitavano le persone a rimanere al buio nel proprio appartamento accendendo solo una piccola fonte di luce, come una candela o la torcia dello smartphone, per un minuto. I promotori dell’iniziativa su Facebook hanno spiegato: «Un piccolo grande gesto che farà vedere al mondo tramite il satellite che l’Italia è viva, che noi italiani siamo vivi, compatti e forti. Solo uniti si può vincere». Qualcuno a Lugano ha risposto presente.