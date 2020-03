Sedotta e abbandonata. Sono passati undici anni da quando la Città ha acquistato la vetta del Brè, ma da allora, a parte alcuni interventi sulle strutture, non abbiamo visto molte iniziative per la sua valorizzazione. Una promessa in tal senso l’aveva fatta il sindaco Marco Borradori nel 2017, quando il Consiglio comunale era chiamato a stanziare un credito per aiutare la società di gestione della funicolare: presentare entro due anni un piano strategico per il rilancio di tutto comparto. Di anni ne sono passati tre - si vedono ritardi peggiori - ma il Municipio adesso è in pista. Un paio di settimane fa è giunto a Palazzo civico lo studio commissionato all’Istituto Ricerche Economiche dell’USI su come promuovere al meglio questa attrattiva. Tanta carne al fuocoUno degli obiettivi scaturiti...