Direttor Stella, passerà da responsabile del turismo a... turista? O ha già in mente altre sfide professionali?«Bella idea quella del turista! – ride, ndr – Vediamo cosa mi riserverà il futuro. Qualche idea ce l’ho, ma è ancora embrionale».

Quali momenti ricorderà sempre di questi anni?«Cominciando dal passato, posso citare l’organizzazione di alcuni eventi come i mercatini notturni a Melide e soprattutto la realizzazione del Museo Hermann Hesse. Sono stato fra i suoi promotori lanciando la politica in questa avventura, fra mille difficoltà, insieme al mio presidente di allora Nicola Adamini, che purtroppo è da poco scomparso. Sono triste per questo... lui era un motore incredibile. Per gli anni più recenti è difficile fare una graduatoria: ho affrontato tanti impegni, anche dietro le quinte...