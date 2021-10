E pensare che sette anni fa, a Lugano, il contributo comunale per l’acquisto di bici elettriche era stato azzerato. Non solo è stato reintrodotto, ma continua ad aumentare, come l’interesse per un mezzo che permette di spostarsi in modo veloce, comodo e rispettoso dell’ambiente (anche se non sempre sicuro, vista la carenza di percorsi ciclabili; ma questa è un’altra storia). Ieri il Municipio ha fatto sapere che per il 2022 ci saranno a disposizione 50 mila franchi in più, per un totale di 150 mila franchi. Lo scatto precedente era stato da 60 mila a 100 mila franchi. Le richieste sono state tante – 431, di cui 427 per bici elettriche, 3 per batterie e 1 per un kit di conversione della bici – e per quest’anno la somma è stata già attribuita (con un sussidio medio di 230 franchi per le e-bike). Così l’autorità ha deciso di sospendere il contributo fino al 1. gennaio 2022, quando saranno disponibili i già citati 150 mila franchi.



Qualche paletto

L’aiuto è riservato alle persone domiciliate a Lugano da almeno tre anni e alle aziende, gli enti e le fondazioni con sede in città da almeno tre anni per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale. La Città rimborsa il 10% del prezzo di acquisto di una e-bike fino a un importo massimo di 250 franchi e il 10% del prezzo di una batteria sostitutiva fino a un massimo di 100 franchi. Per una e-bike si può fare richiesta ogni cinque anni, per una batteria ogni tre.



Il possessore tipo

Ma chi compra le bici elettriche? Persone di mezza età o pensionate, con un reddito tra i 6 mila e i 10 mila franchi lordi al mese, una formazione leggermente superiore alla media, domiciliate in un villaggio o in un agglomerato, generalmente amanti dello sport. Questo il ritratto del possessori tipo scaturito nel 2014 da un sondaggio dell’Ufficio federale dell’energia.