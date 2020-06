A Lugano le biciclette conquistano la città. Con un provvedimento emanato dopo il periodo di lockdown, lo scorso 15 maggio, il Municipio ha deciso di permettere la circolazione delle bici sulle corsie bus in pianura o discesa su alcuni tratti cittadini (corsia di Via Sonvico, corsia di Via Trevano lungo la Caserma dei pompieri e da Via Beltramina a Piazza Molino Nuovo, corsia di Viale Franscini, corsia di Via Magatti fino a Piazza Manzoni con uscita sul lungolago autorizzata, corsia sul lungolago tra il debarcadero di Paradiso e la rotonda del LAC, corsia di Via Cantonale). Tra i primi obiettivi e i provvedimenti decisi dal Municipio per il riavvio dopo lo stop causato dal coronavirus, la promozione della mobilità lenta ha un ruolo essenziale. La segnaletica - ottimizzata in collaborazione con Pro Velo - è ora realtà e vede la demarcazione sulla strada del pittogramma delle biciclette, con particolare attenzione alle tratte di intersezione fra ciclisti e trasporto pubblico. In città è stata anche introdotta la modifica della segnaletica per consentire l’accesso delle biciclette alle strade «servizio a domicilio permesso».