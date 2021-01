«Un fulmine a ciel sereno arrivato la vigilia di Natale». Così il segretario dell’Associazione via Nassa Mario Tamborini commenta la notizia della chiusura della gioielleria Les Ambassadeurs in via Nassa 5, «una delle più storiche di Lugano». Ai dipendenti la notizia è arrivata poco prima di Natale come un pacco regalo amaro sotto l’albero. Ieri in negozio erano già al lavoro gli operai per lo smantellamento. La chiusura avrà luogo in tempi brevissimi.

Tamborini afferma di non essere a conoscenza dei motivi che hanno portato alla decisione della maison di orologi e gioielli di lusso di lasciare Lugano. «Ma pare sia stata una scelta aziendale dettata dalla crisi. Mi risulta che abbiano deciso di chiudere anche la boutique di St. Moritz per concentrare le attività nelle altre filiali». Oltre...