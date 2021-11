Novembre è il mese in cui diversi uomini si fanno crescere i baffi per sensibilizzare in particolare sul cancro alla prostata, in un’iniziativa chiamata «Movember». È quindi congruo che proprio in novembre il Municipio di Lugano abbia messo nero su bianco l’intenzione di contribuire con centomila franchi a edizione per i prossimi due appuntamenti del congresso internazionale dedicato a questa malattia che si terranno in città nel 2022 (per la prima volta) e nel 2024.

«Il congresso coinvolge circa 1.000 partecipanti che mediamente alloggiano e consumano a Lugano per 4 giorni – si legge nel messaggio municipale di recente divulgazione. – Siamo consapevoli che il congresso avrà un impatto molto positivo per la Città dal punto di vista scientifico, turistico, economico e di immagine». Il sostegno...