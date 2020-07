Test. Una parola che in questo periodo evoca pensieri angosciosi, paura delle malattie, asettiche corsie d’ospedale. Rendendo a maggior ragione necessario ricordare che esistono anche ambiti più lieti in cui parlare di test. Uno è di sicuro quello relativo alla pedonalizzazione – in via sperimentale, appunto – del lungolago di Lugano, estesa nel mese di luglio al giovedì sera e alla domenica. Un invito a vivere il centro città senza la consueta e faticosa condivisione degli spazi con il traffico motorizzato a cui, questa la nostra impressione, luganesi, ticinesi e turisti – diverse le lingue straniere che ieri risuonavano in centro a testimonianza, una volta di più, della magnetica attrattività della regina del Ceresio, a dispetto di pandemie e affini – hanno risposto con grande entusiasmo....