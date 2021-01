Il tratto interessato dalla chiusura, partirà dalla rotonda LAC e terminerà in Piazza Castello nelle due direzioni di marcia, di conseguenza le fermate dei mezzi pubblici verranno soppresse e verranno messe in atto le necessarie deviazioni viarie.

Si ricorda inoltre la presenza del cantiere su via Adamini, tra la rotonda LAC e via Maraini. A causa di ciò, l’asse di deviazione per il traffico in entrata a Lugano da Sud sarà su via Mazzini, dove verrà posata un’apposita segnaletica di deviazione.