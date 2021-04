Lugano aspetta con impazienza il ladro gentiluomo. Lo ospiterà la Marco Lucchetti Art Gallery di via Cattedrale, che farà da cornice a una mostra di Davide Zanella, disegnatore ufficiale di Lupin III e della sua banda. I suoi disegni, che hanno come sfondo diversi luoghi di Lugano, potranno essere visti dal 20 aprile al 22 maggio (galleria aperta da martedì a venerdì dalle 10.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.30 alle 18). Prima però, venerdì 16 aprile dalle 12.30 alle 18.30 e sabato 17 dalle 10:30 alle 17.30, l’artista si esibirà in una performance pittorica dal vivo. Per poter far rispettare le disposizioni anti-coronavirus è gradita la prenotazione, anche per non dover attendere all’entrata (potranno accedere solo otto persone alla volta). La mascherina è obbligatoria.