I pompieri di Lugano sono stati allarmati ieri sera verso le 20 per un incendio all’interno di una cava in via Civra a Montagnola. Rescue Media informa che intervenuti sul posto hanno potuto appurare che le fiamme si erano sprigionate da un grosso macchinario dotato di nastri trasportatori, utilizzato per lo spostamento dei detriti. Le operazioni di spegnimento si sono rilevate impegnative a causa della difficoltà di approvvigionamento idrico e all’importante presenza nel mezzo di carburante ed olio. Non si registrano danni particolari, ad eccezione del mezzo andato distrutto, e nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. La Polizia ha aperto un’inchiesta per stabilire le esatte cause che hanno generato il rogo.