Ad inizio giugno, in Ticino, ha piovuto tanto. MeteoSvizzera ha scritto che il 7 giugno a Ponte Tresa sono caduti «addirittura» 172 millimetri d’acqua, «il quinto valore più alto dall’inizio delle misurazioni nel 1901». A Lugano il Cassarate ha scaricato nel lago molta ramaglia, mentre a Magliaso ha straripato il riale che scorre vicino alla stazione FLP, riversando una decina di centimetri d’acqua sulla strada cantonale. Diverse, poi, le cantine allagate. Ora, a distanza di oltre due mesi, le conseguenze delle forti piogge cominciano ad essere quantificate più precisamente. Il Comune di Miglieglia, ad esempio, ha dovuto sborsare 60.000 franchi per rifare un muro di sostegno in via Monte Lema (zona Baree) e mettere in sicurezza il terreno franato. Ma a livello ambientale l’evento forse più impattante lo ha subito Magliaso, dove dai giorni del diluvio sono inagibili gli orti comunali (una decina) situati a fianco della ferrovia, sotto via Stazione. Il motivo? Un inquinamento da idrocarburi.

Cosa sia successo lo si apprende da un rapporto del Nucleo operativo incidenti (NOI) della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Cantone (SPAAS) che ha prelevato due campioni di terreno negli orti e ha potuto constatare la presenza di 149 milligrammi al chilo di idrocarburi totali C10-C40 nel primo e di 134 nel secondo. Idrocarburi che, in base alle prime ricostruzioni, sembrano provenire da alcune infrastrutture della Ferrovia Lugano Ponte Tresa situate nelle adiacenze e che sarebbero finiti nel suolo con la fuoriuscita d’acqua da un raccoglitore di fanghi e separatore di oli minerali e da una trincea di dispersione. Le FLP hanno ipotizzato che la sostanza fosse giunta da uno scantinato allagato nelle vicinanze e su questa eventualità il Municipio di Magliaso ha chiesto un rapporto ai pompieri di Caslano, ma le analisi, come spiega il sindaco di Magliaso Roberto Citterio, non hanno fornito conferme in tal senso. Una cosa certa è che bisogna bonificare il terreno. La SPAAS ha prescritto la rimozione dei primi 30 centimetri di suolo, che andranno asportati da tutti i terreni toccati e depositati in una benna coperta. L’autorità cantonale ha poi chiesto alle FLP di pulire la trincea d’infiltrazione dalla vegetazione e di fornire un piano di manutenzione del separatore di oli.

I lavori di bonifica non sono ancora iniziati e gli orti non sono accessibili ai loro utilizzatori, tristi per tutto il lavoro vanificato (il raccolto, va da sé, è da buttare). Qualcuno è venuto più di una volta ad osservare malinconicamente l’area, che è stata transennata. Per il risanamento bisognerà anche togliere e poi rimettere tutte le recinzioni. «Per iniziare – ha detto Citterio – aspettiamo una presa di responsabilità da parte delle FLP. Al momento non abbiamo idea di quanto potrà costare l’operazione».

Le parole del sindaco aprono il capitolo della responsabilità. Da noi contattata, la direzione delle FLP premette che al momento non sono note le cause dell’inquinamento. «Un treno elettrico difficilmente perde idrocarburi... - fa notare l’azienda - quindi l’origine del problema potrebbe anche essere a monte dei nostri impianti».