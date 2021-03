La Procura di Milano - ne abbiamo riferito ieri - sta indagando sulle offerte di vaccini ricevute da diverse Regioni italiane attraverso presunti canali d’approvvigionamento paralleli (una via non percorribile, in quanto l’Italia rientra in un accordo per cui le forniture devono passare attraverso l’Unione Europea). Nelle carte dell’inchiesta, ha riportato l’Ansa, figurerebbe anche la Exor SA, una società con sede a Lugano attiva nello sviluppo di progetti speciali nell’ambito della sanità. Società che è guidata dall’imprenditore milanese Paolo Balossi, il quale ci ha contattato per precisare che la Exor non ha mai proposto forniture di vaccini alla Regione Lombardia, nonché che essa è parte lesa e non è mai stata indagata in un’intricata vicenda relativa a una partita di mascherine contro...