Da una parte l’uomo, dall’altra l’acqua e la roccia. Finora hanno prevalso gli elementi della natura, ma ieri si è aperta una nuova fase. Sono cominciati, come annunciato dall’Ufficio federale delle strade, i lavori notturni (dalle 22 alle 5) «per il consolidamento statico definitivo – l’aggettivo non è casuale – della galleria Melide-Grancia in seguito al crollo dell’8 giugno 2017». Quel giorno, alle 9.15, una massa di detriti staccatasi dalla parete della galleria aveva colpito due auto in transito dirette a sud. Non c’erano stati feriti, ma il caso aveva fatto discutere e innescato un’inchiesta penale. Ora la Confederazione vuole risolvere il problema una volta per tutte con un’opera che costerà attorno ai 50 milioni, tutti a suo carico.



Un avversario infido

Facciamo un passo indietro, tornando al 2012. In quell’anno l’Ufficio federale delle strade aveva dato il via a un risanamento del tunnel per adeguarlo «agli attuali standard di sicurezza», come si spiegava allora. L’intervento, costato 85 milioni, era durato fino al 2015, ma non aveva eliminato tutti i problemi. Non quello delle infiltrazioni. Così, quando sopraggiungeva l’inverno, i rivoli d’acqua che scendevano dal cuore della montagna si trasformavano in stalattiti. A far presente il problema erano stati alcuni dei settantamila automobilisti che ogni giorno passano di là, preoccupati che qualche calotta potesse staccarsi. Nel corso dei lavori erano state risanate, con l’iniezione di una sostanza impermeabilizzante, quelle parti del tunnel in cui l’acqua filtrava attraverso la calotta, ma poi si erano formate altre falle.



Drenaggio da potenziare

Con i nuovi lavori si proverà a proteggere in modo più incisivo la galleria dall’acqua. «Verranno posati un controanello impermeabilizzato in calcestruzzo armato oppure delle reti di protezione in calotta, a dipendenza dello stato in cui si trovano i diversi tratti delle due canne – spiega l’Ufficio federale delle strade – In particolare, il controanello sarà realizzato mediante la posa di elementi prefabbricati che consentiranno il pieno esercizio della galleria durante gli orari diurni». Sarà inoltre installato un sistema «che consentirà di ripristinare l’efficacia drenante della galleria ed evitare la formazione di sovra-pressioni idrauliche sul rivestimento». «Grazie a questi interventi – conclude l’USTRA – la sicurezza verrà notevolmente migliorata e sarà possibile assicurare la continuità di esercizio di questa importante infrastruttura che assicura il collegamento del Mendrisiotto con il resto del Canton Ticino», e non solo.



Un anno e mezzo a canna

Nel corso di quest’anno e nella prima metà dell’anno prossimo verrà risanata la canna Sud-Nord deviando il traffico in quella a fianco, dove ci sarà quindi una corsia in meno a disposizione. Si proseguirà poi nel 2022 con la sistemazione della canna Nord-Sud, che verrà completata nel 2023.



Verso l’Appello

Quanto all’inchiesta penale, è ancora in corso. Quattro gli imputati assolti in primo grado dalle accuse di franamento e turbamento del traffico per negligenza.