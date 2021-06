Il comunicato con cui il Municipio di Lugano - giovedì scorso - ha affermato, a una decina di giorni dai fatti, di non aver mai dato l’autorizzazione alla demolizione dell’ex Macello ha rimescolato le carte e aperto nuove domande. Se non è stato l’Esecutivo a dare il via alle ruspe, allora chi è stato? E se l’intervento autorizzato dal Municipio era - citiamo il comunicato stampa - «di natura minore e riguardava sostanzialmente il tetto e non la demolizione completa dello stabile» - come mai si è arrivati all’abbattimento anche delle mura? Come mai, per un intervento con cui si intendeva rimuovere un tetto pericolante, non sono state coinvolte delle aziende specializzate in carpenteria ma imprese edili che si sono presentate con dei greifer (delle pinze meccaniche) e degli escavatori? Del resto...