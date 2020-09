Dopo i presunti modi bruschi e l’utilizzo di un linguaggio inappropriato, emergono anche metodi in relazione all’«educazione alimentare» inaccettabili all’asilo nido di Taverne. A riportarlo è l’edizione odierna de «ilCaffè». I bambini sono stati costretti in alcune occasioni a ingoiare cibo che avevano già rifiutato e sputato. A fornirne le prove sono state le videocamere installate dalla polizia dopo aver ricevuto le prime segnalazioni di possibili maltrattamenti. I momenti del pranzo e della merenda sembrerebbero quindi essere al centro dell’indagine, secondo quanto riferito da «ilCaffè», e sarebbero stati interrogati in polizia i genitori dei piccoli ospitati nella struttura.