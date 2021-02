La notizia è trapelata già nella serata di ieri e ha trovato ora conferma con il comunicato della Polizia cantonale pubblicato oggi a mezzogiorno. Il pilota spagnolo Fernando Alonso è stato vittima di un incidente della circolazione avvenuto ieri, giovedì 11 febbraio, poco prima delle 14 a Viganello. Un’automobilista 42.enne, svizzera domiciliata nel Luganese, circolava in via La Santa in direzione di Pregassona, mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per entrare in un parcheggio di un supermercato, ha urtato il 39.enne spagnolo che, in sella alla sua bicicletta, stava superando in senso opposto la colonna di veicoli fermi. L’urto è avvenuto contro la fiancata destra della vettura. Alonso ha riportato una frattura alla mandibola, confermano oggi le autorità.