(Aggiornato alle 17.40) La scorsa notte, dopo le operazioni di sgombero effettuate dalla Polizia, all’ex Macello sono entrate in azione le ruspe. A poche ore dal comunicato della Polizia cantonale, il Municipio ha indetto un infopoint nel quale spiegherà le proprie decisioni. Presenti Marco Borradori, Karin Valenzano Rossi, Filippo Lombardi. In corso, nel frattempo, una nuova manifestazione dei Molinari.

LA CONFERENZA STAMPA

Borradori: «Manifestazione alla deriva»

«Le decisioni di sgombero e demolizione sono state sottoposte dalla Polizia al Municipio, il quale ha dato il via libera. La responsabilità è del Municipio» comincia Borradori. «Avevamo detto sin dall’inizio che non avremmo tollerato violazioni importanti della legalità. In cuor nostro speravamo non succedesse nulla di particolare. La manifestazione è partita e proseguita nel solco di una certa regolarità. Tutto per noi sarebbe finito lì, se non fosse stato che, verso le 19 ci è stato comunicato che una parte dei manifestanti aveva occupato lo stabile della ex fondazione Vanoni, i cui proprietari hanno comprensibilmente chiesto l’intervento della Polizia», spiega il sindaco

«È questo che ha dato via agli eventi seguenti. È assolutamente intollerabile l’occupazione di uno stabile di terzi. Quello che è successo ieri sera è esclusiva colpa di chi si è lasciato sfuggire di mano la manifestazione, lasciandola andare alla deriva», continua Borradori. «Ciò che è positivo è che le operazioni non hanno visto ferimenti».

Valenzano Rossi: «Amarezza per quanto accaduto»

«C’è amarezza», comincia la municipale Valenzano Rossi. «L’autogestione ha sottolineato di non voler parlare con questo Municipio. Lunedì sera Filippo Lombardi e io ci siamo presentati fisicamente all’ex Macello nel tentativo di dialogare, di approfondire la possibilità di ipotesi alternative. Siamo stati accolti da alcune persone che ci hanno ascoltati, non abbiamo trovato un numero. Loro però non hanno voluto parlare con noi perché ‘‘non ne avevano l’autorità’’».

«Da questo incontro non abbiamo avuto altri contatti prima della manifestazione non autorizzata». Valenzano Rossi spiega poi la presenza della Polizia alla manifestazione. «È vero, era presente perché si temevano problemi di sicurezza, ma non si trattava di una provocazione come hanno detto alcuni». Riguardo alla demolizione, Valenzano Rossi spiega: «È una decisione che si è presa in accordo con la Polizia. Si è deciso che per ragioni di sicurezza si sarebbe dovuto procedere con la demolizione di parte dell’ex Macello. Non era previsto, è stato deciso ieri sera: una misura che si sarebbe voluto evitare ma che si è resa necessaria. Le ruspe non erano già pronte, i dipendenti sono stati chiamati poco prima dell’intervento».

Conclude poi sul tentativo di dialogo: «Una parte degli autogestiti era aperta alla discussione, ma alla fine ha prevalso la forzatura».

La municipale riassume poi i costi dell’intervento di Polizia. «È costato quanto o poco più di un normale derby di hockey o di una partita di calcio critica nel quale sono previsti tafferugli. Abbiamo chiesto l’intervento di agenti provenienti da altri Cantoni perché la Polizia cantonale era già impegnata nella gestione della tappa del giro d’Italia».

Lombardi: «Vi sarà ancora disponibilità al dialogo»

«Appena eletti abbiamo discusso con l’autogestione. Alcuni diranno ‘‘troppo tardi’’, ma le elezioni non le abbiamo fissate noi», afferma Lombardi. «Credo che sia giusto garantire uno spazio per una forma di aggregazione non convenzionale, ma ci deve essere responsabilità in base a ciò che si riceve. I patti erano chiari: non vi sarebbero stati interventi delle forze dell’ordine se non fossero stati commessi reati». Il municipale si sofferma sulla possiiblità di ulteriori discussioni: «Ovviamente in questo momento gli animi sono caldi e non è il momento per sedersi attorno a un tavolo. La disponibilità comunque non viene chiusa, non è cancellata da quanto successo».

Spazio alle domande dei media.

V’era una licenza per l’intervento di demolizione? Dopo lo sgombero, vi saranno problemi come 20 anni fa?

«La misura è stata presa d’urgenza con il voto del Municipio. Per questo non c’era una richiesta di licenza per la demolizione, verrà fatta una sanatoria», spiega Valenzano Rossi. «Molte delle domande che esaminiamo ogni giorno sono in sanatoria», ribadisce Lombardi. «Per quanto riguarda ciò che succederà, speriamo che la situazione non degeneri. Noi siamo pronti a tenere il tutto sotto controllo».

La decisione per lo sgombero è arrivata quel giorno o precedentemente?

«Abbiamo agito nella piena legalità e intimare lo sgombero è stata una corsa ad ostacoli e dall’ultima notifica, per noi, ogni momento era buono. Dalle ultime manifestazioni abbiamo dovuto adottare una linea dura: cosa del genere non le volevamo più vedere a Lugano», spiega Borradori. «Ci siamo attrezzati e ci siamo fatti trovare preparati. Tutto era previsto fin nei minimi dettagli e da questo punto di vista, quello poliziesco, la situazione è stata effettivamente gestita senza problemi, si pensi appunto al fatto che non si è contato alcun ferimento». «Ieri sera alle 19, ero molto soddisfatto, poi è arrivata la chiamata nella quale mi è stata comunicata l’occupazione dell’edificio della ex fondazione Vanoni». Borradori parla poi delle ruspe: «Vederle fa male a tutti, ma siamo stati costretti a dar loro il via libera».

È stata la Polizia a proporre sgombero e demolizione? Un piano chiavi in mano che il Municipio ha approvato?

«Non ci sono, fortunatamente, piani chiavi in mano per queste cose», spiega Valenzano Rossi. «Tutto è dovuto a un calcolo del rischio: il potenziale era alto, ma tutto è dipeso dall’evoluzione della manifestazione. L’operazione era sotto il comando della Polizia cantonale, con il sostegno di quella comunale».

Si è parlato molto di un sedime alternativo per l’autogestione. Vi è un luogo specifico o è un segreto?

«Le alternative sono diverse», afferma Valenzano Rossi. «Una ci ha convinto più delle altre, ma necessita approfondimenti. È presto per parlare dei luoghi».

