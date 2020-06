Manteniamo le distanze ma non dalla cultura

Un «abbraccio digitale» che mette insieme diverse proposte culturali, da quelle locali a quelle internazionali, dando loro importanza e visibilità. È il senso del progetto «Connessi per accorciare le distanze» promosso da Città, SUPSI e Fondazione IBSA in «risposta» alle chiusure imposte dalla pandemia che hanno colpito tutte le entità culturali. In pratica è stato creato un sito, www.culturaesalute.ch, che rende facilmente accessibili i contenuti digitali prodotti in questi mesi da artisti vari. La mappa tematica tocca tutti i gusti: architettura e design, arti visive, cinema, letteratura, media, musei, biblioteche, musica, teatro, danza e proposte per i più piccoli. Sostanzialmente è un centro culturale virtuale, un alveare pieno di emozioni e di spunti.