Fuori da Palazzo Civico, intento a leggere i numerosi messaggi e ad osservare i fiori lasciati dagli abitanti di Lugano in ricordo di Marco Borradori, abbiamo incontrato il fratello. Mario Borradori, molto toccato dall’accaduto, non è comunque rimasto indifferente all’affetto che in questi giorni il Ticino sta dimostrando nei confronti del sindaco di Lugano deceduto ieri dopo un arresto cardiaco. «Devo ancora elaborare quanto successo - ci ha spiegato - ma posso dire che Marco ha vissuto la sua vita al 120% e se ne è andato facendo quel gli piaceva fare».