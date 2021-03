Dopo la decisione presa ad Ascona la settimana scorsa anche altri Comuni - in particolare Locarno e Lugano - si sono allineati nel imporre l’obbligo di mascherina in determinate zone all’aperto. Oggi anche la turistica Morcote ha fatto sapere di che introdurrà la stessa misura. «Vista l’attuale situazione pandemica - scrive l’Esecutivo in una nota - e tenuto conto delle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, il Municipio ha deciso di introdurre l’obbligo di portare la mascherina negli spazi pubblici maggiormente frequentati, così da tutelare la salute della popolazione residente oltre che quella di visitatori».