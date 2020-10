Mascherina obbligatoria negli spazi interni comuni se non può essere garantita la distanza di un metro e mezzo tra le persone. È questa la nuova disposizione introdotta dall’Università della Svizzera Italiana (USI) a fronte dell’evoluzione epidemiologica in Ticino, che con una circolare interna ha informato studenti e personale universitario sull’aggiornamento delle misure che entreranno in vigore da oggi, giovedì 15 ottobre, nei campus di Lugano e Mendrisio. La disposizione è stata decisa del Rettorato per contribuire a «un clima di serenità, nel segno di un approccio attento e al contempo ragionevole. Non dobbiamo né prendere la situazione alla leggera, né cedere al panico», si legge nella nota.