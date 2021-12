Considerato il peggioramento della situazione epidemiologica, martedì il Consiglio di Stato ha confermato il proprio sostegno all’introduzione mirata dell’obbligo d’indossare la mascherina negli spazi aperti molto frequentati (come i centri storici, le zone di svago o le aree a lago) per i Comuni che lo ritenessero opportuno.

La misura - scrive il Municipio - è già stata introdotta da Lugano la settimana scorsa nella zona pedonale del centro, dove si svolgono il mercatino natalizio e alcuni eventi mirati mantenuti in sicurezza. Considerata l’importante affluenza di persone osservata durante l’ultimo fine settimana sul lungolago e al Parco Ciani (in particolare la sera per visitare il Bosco incantato), Lugano in queste due aree raccomanda ora di indossare la mascherina protettiva, senza al momento estendere l’obbligo.