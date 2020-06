Due amiche, un’idea e tanta solidarietà. Si può riassumere così l’iniziativa di beneficenza promossa dalle commercianti luganesi Monica Gialdini, titolare di un negozio di gioielli a Cassarate, e Sabrina Ronchetti, titolare di un negozio di accessori per pattinaggio artistico a Porza, che ad inizio maggio hanno iniziato a produrre mascherine di cotone il cui ricavato va interamente al Tavolino magico e all’associazione Un cuore a Tre ruote, che gestisce le 4 api del cuore sul territorio ticinese . «Volevamo fare qualcosa di concreto per coloro che si trovano in difficoltà a causa della pandemia», spiegano le due che stamattina in piazza San Rocco hanno consegnato al direttore dell’Oratorio, don Emanuele Di Marco, una mascherina gigante da far indossare all’Ape.

Le mascherine, va detto, non sono omologate. Composte al 100% di cotone, sono riutilizzabili e lavabili. Chi fosse interessato a sostenere la causa può acquistarle (l’offerta è libera) all’Atelier Marjmo in via Vicari a Cassarate oppure a Passione ghiaccio in via Sonvico a Porza. Per informazioni si può telefonare a Monica Gialdini allo 076/518.76.12.