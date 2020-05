È una situazione paradossale. Negli ultimi decenni sono stati investiti miliardi per favorire il trasporto pubblico e scoraggiare nel limite del possibile gli spostamenti in città con l’automobile. Ma l’emergenza coronavirus, e la paura che i mezzi pubblici si trasformassero in luoghi di contagio, ha cambiato tutto. A inizio pandemia la Città di Lugano aveva deciso di modificare i costi degli autosili, applicando anche durante il giorno la più conveniente tariffa notturna. Questo per permettere a chi - durante il lockdown - ancora doveva recarsi in centro per lavoro di farlo in automobile a un prezzo tutto sommato sostenibile. Ma in vista della riapertura - lunedì 11 maggio - di buona parte delle attività, questa misura resterà in vigore? Sul tema, ci conferma Marco Borradori, sono in corso...