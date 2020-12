Il Comune di Massagno prevede di chiudere il 2021 con un disavanzo d’esercizio di quasi 1,7 milioni di franchi, ma questo per ora non preoccupa particolarmente il Municipio, che intende confermare il moltiplicatore d’imposta al 77%: «Il deficit sarà tranquillamente e serenamente assorbito dalla sostanza comunale, che grazie a quanto fatto negli anni scorsi è ben superiore ai 10 milioni di franchi - ha detto il sindaco Giovanni Bruschetti in conferenza stampa virtuale ieri. - Siamo tranquilli anche perché abbiamo constatato una grande stabilità del nostro spettro fiscale». Vale a dire che, a livello d’imposta, grossomodo il 90% di esse viene dai cittadini e solo il restante 10% dalle aziende, e i primi mediamente verranno impattati meno delle seconde dall’epidemia di coronavirus, almeno per quanto attiene al fisco. Detto ciò, il Comune stima che la contrazione del gettito sarà di circa un milione di franchi rispetto allo scorso anno.

Cinque milioni d’investimento

Per l’anno a venire il Comune prevede investimenti per poco meno di cinque milioni, in buona parte già approvati dal Legislativo. Tra questi: il consolidamento della pianificazione del campus SUPSI sulla trincea, diversi progetti stradali (Porta Ovest, via Lepori, via San Gottardo), la fine della ristrutturazione del cinema Lux e uno studio di fattibilità per inserire a casa Mocetti due sezioni di scuola dell’infanzia.

Più aiuti puntuali

Per quanto riguarda il coronavirus, da segnalare che il Comune ha raddoppiato i contributi normalmente erogati alla quasi trentina di associazioni, società e gruppi presenti sul territorio e che operano in maniera capillare a tutti i livelli, in modo da compensare almeno in parte gli incassi persi da queste a causa dell’epidemia: si passa da 70 mila a 140 mila franchi in tutto. Inoltre, ai gestori del Lux e del Grotto Valletta, di proprietà comunale, è stato sospeso il pagamento della pigione per un certo periodo.

