Ci siamo quasi. I lavori sono a buon punto e in ottobre il nuovo Cinema Lux di Massagno, completamente rinnovato, sarà pronto e riaperto al pubblico. Lavori che sono stati portati avanti – il Comune ha deciso di investire 2,6 milioni – durante la crisi pandemica; dunque la sala sarebbe rimasta comunque per molto tempo chiusa. Su iniziativa del gerente e gestore Joel Fioroni, che ha lanciato con successo una raccolta di fondi, sono anche state sostituite le poltroncine – gli appassionati di cinema e i frequentatori del Lux potevano «adottarne» una fra le 272 nuove in cambio di un contributo – nonché una parte del pavimento. Un quartiere della culturaMa c’è di più. Il progetto prevedeva anche l’estensione del piazzale Cosmo verso via dei Platani. Così facendo si consente l’estensione dell’atrio...