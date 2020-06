Il Consiglio comunale di Massagno ha approvato ad ampia maggioranza (21 favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto) il credito di 350.000 franchi per la pianificazione della riqualificazione e moderazione di via Lepori e la sistemazione urbanistica della Cappella delle Due Mani. Ricordiamo che questo messaggio, risalente all’autunno del 2017, era stato “congelato” in attesa della decisione cantonale - l’approvazione del credito quadro relativo al progetto Porta Ovest - avvenuta il 17 febbraio 2020.

Ad ampia maggioranza (22 favorevoli, 7 contrari, 0 astenuti) sono state adottate anche alcune varianti di Piano regolatore, in particolare sono stati attualizzati alcuni articoli NAPR (norme di attuazione di Piano regolatore) e sono state inserite alcune nuove normative per regolamentare due temi di attualità: l’attività della prostituzione e l’istallazione delle antenne per la telefonia mobile. Il Consiglio comunale ha anche approvato all’unanimità il credito di 145.500 franchi per interventi vari di manutenzione alla casa anziani Girasole, come pure il credito di 68.000 franchi per la conclusione dei lavori necessari in funzione dell’ottenimento del Label «Città dell’Energia» entro la fine del 2021.