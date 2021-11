Ci sono temi che hanno bisogno di diverso tempo per maturare un consenso politico. È il caso del mappale 207 di Massagno, detto «ex Lepori». Di proprietà del Comune, la sua destinazione è in discussione da almeno un ventennio. E ora quel consenso sembra esserci: il Municipio ha ricevuto mandato dalle forze politiche rappresentate in Consiglio comunale di sedersi a un tavolo con la Fondazione Farguis e discutere la costruzione da parte di quest’ultima di trenta appartamenti medicalizzati per anziani non autosufficienti (più due per dei custodi sociali) dietro concessione del diritto di superficie sul terreno. I primi contatti fra le parti, ci confermano il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti e il presidente della Fondazione Sergio Macchi, ci sono già stati.

