Per tutelare la popolazione del Comune il Municipio di Massagno ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste nelle strutture e sul territorio comunale fino al 15 marzo 2020.

In riferimento all’attuale situazione legata alla diffusione del coronavirus, il Municipio di Massagno si è riunito stamane in sessione straordinaria per valutare come procedere per quanto concerne il calendario dei prossimi eventi d’interesse pubblico previsti su territorio comunale.

In questo senso - e nell’intento di contribuire attivamente all’obiettivo delle autorità cantonali e federali di contenimento della propagazione del coronavirus - l’Esecutivo comunale, in data odierna, ha deciso di non concedere più i propri spazi per l’organizzazione di eventi fino al 15 marzo compreso, presso le strutture comunali più capienti (Cinema Lux, salone Cosmo, Aula Magna, mensa e palestra scuole). In sostanza si annullano - o si chiede agli enti organizzatori di annullare - tutti gli eventi pubblici previsti. A livello sportivo sono autorizzati solamente allenamenti a porte chiuse.

Per quanto attiene a manifestazioni non di diretta competenza dell’autorità comunale, ma comunque determinanti importanti assembramenti di persone (manifestazioni di culto, proiezioni cinematografiche, ristoranti, ....) la loro sicurezza è demandata alla diretta e unica responsabilità di chi ne è competente (Parrocchia, gestori, proprietari,...) a cui è imposto il rispetto delle regole e misure delle autorità federale e cantonale competenti, in particolar modo per quanto riguarda le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza che devono essere assolutamente rispettate e garantite come ad esempio il numero massimo di partecipanti, possibilità di rintracciabilità dei presenti,....misure che devono essere preventivamente segnalate all’autorità.

Ricordiamo che a Massagno i cittadini over 65 è il 21.8% della popolazione totale il che significa che 1’396 persone appartengono a una fascia d’età potenzialmente a grave rischio di complicazioni derivanti dal Coronavirus e in tal senso ci si raccomanda al comune senso di responsabilità.

Per quanto concerne le scuole comunali, la casa anziani e le misure rivolte ai collaboratori comunali valgono le raccomandazioni emanate dalle autorità federali e cantonali.

Il Municipio continuerà pertanto ad attentamente monitorare la situazione imponendosi già sin d’ora di aggiornare e potenziare le misure in atto, in base a possibili sviluppi del contagio ed in funzione ed in ossequio delle direttive federali e cantonali emanate in materia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata