Massagno vuol contribuire all’affitto di una quarantina di famiglie

Nel breve-medio termine una quarantina di famiglie massagnesi potrà godere - previa approvazione del Consiglio comunale - di un contributo alle spese per l’affitto. Questo avverrà in due modi. Più nell’immediato tramite un contributo annuo di 100.000 franchi che il Comune intende distribuire, ci spiega il sindaco Giovanni Bruschetti, «ai cittadini che ne faranno richiesta e che soddisfano certe caratteristiche fiscali». Questo, per una ventina di famiglie. A ciò si aggiunge poi il terreno individuato nell’ambito della variante TriMa, destinato espressamente alla «Politica comunale per l’alloggio», in cui vengono poste le basi pianificatorie per l’edificazione di una ventina di appartamenti a pigione accessibile su via Nosedo e affacciati sul futuro parco della Trincea.

