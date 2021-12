Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese (OTRL) si è riunito ieri sera per la nomina del nuovo Direttore. Il CdA, dopo aver valutato le candidature dei tre finalisti del concorso, ha nominato all’unanimità il nuovo Direttore, che entrerà formalmente in carica a inizio aprile 2022 e prenderà il posto di Alessandro Stella che lascerà l’incarico per godere il meritato pensionamento.

Il nuovo Direttore di Lugano Region sarà Massimo Boni, 44 anni, laureato in Marketing e Comunicazione all’Università della Svizzera Italiana, in aggiunta a diversi corsi di formazione ed aggiornamenti. Boni vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore turistico, viaggi e media a livello nazionale ed internazionale in qualità di Senior Sales, Marketing & Communication Manager. Massimo Boni, luganese, ha maturato diverse importanti esperienze di cui, negli ultimi cinque anni in qualità di Direttore vendite per l’Ente del turismo Engadina, ha curato con successo il marchio St. Moritz e sviluppato mercati come Italia, Germania, USA, Cina, India e Brasile. Attualmente è consulente per diverse realtà nel settore turistico, comunicazione e aziendale, tra cui Svizzera Turismo.