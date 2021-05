Nessuna premeditazione. Matteo Cantoreggi, la sera del 17 dicembre 2019 alla pensione La Santa, non è stato assassinato. È morto perché l’uomo alla sbarra, un 35.enne austriaco, dopo averlo colpito al volto con dei pugni e averlo fatto svenire, ha omesso di vigilare sul suo stato di salute e di adagiarlo subito sul fianco. Cantoreggi è morto soffocato dal proprio sangue, colatogli negli alveoli polmonari da naso e bocca, e la sua morte poteva essere evitata se l’imputato si fosse mosso prima e l’avesse quantomeno posizionato subito in decubito laterale. Ma l’austriaco ha agito solo quando era ormai troppo tardi. Quando si è reso conto, una ventina di minuti dopo l’aggressione, che Matteo - quel ragazzo con cui si era già scontrato in passato e con cui fino a pochi minuti prima stava bevendo birra - non aveva più polso. I soccorritori l’hanno trovato, l’austriaco, che stava provando a rianimare Cantoreggi. «La sua preoccupazione era genuina, è evidente ascoltando la telefonata con cui ha chiamato il 144», ha detto il presidente della Corte delle assise criminali, il giudice Amos Pagnamenta.

Corte che ha pertanto prosciolto l’austriaco dalle imputazioni di assassinio e di omicidio intenzionale, condannandolo invece per lesioni semplici (i pugni inferti alla sua vittima), omicidio colposo per omissione - «L’imputato aveva creato la situazione di rischio ed era suo preciso dovere intervenire in aiuto della vittima: non poteva limitarsi a un comportamento passivo» - e omissione di soccorso. L’uomo dovrà dunque scontare una pena di quattro anni e tre mesi. Qualcosa di più di quanto chiesto dalla sua legale, l’avvocata Letizia Vezzoni (tre anni al massimo), ma molto meno di quanto richiesto dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni: 17 anni.

Seguita la tesi difensiva

Nel motivare brevemente la sentenza, la Corte ha accolto gran parte delle tesi espresse dalla difesa, rigettando per contro gran parte di quelle dell’accusa. «L’accertamento dei fatti - ha detto Pagnamenta - è stato difficile perché le dichiarazioni agli atti dell’imputato e dell’altra persona presente in quella stanza sono incongruenti. Ma questo non perché volessero mentire: le incongruenze devono essere relazionate alle loro condizioni psicofisiche in quel momento». Sia l’imputato che la vittima, infatti, avevano passato il pomeriggio assieme a bere birre, fumare marijuana e assumere medicamenti.

I due si trovavano nella camera dell’austriaco, alla cui porta a un certo punto bussa la terza persona. Cantoreggi per due volte prova ad aggredirla, e per due volte l’austriaco lo trattiene. Poi l’imputato fa un cenno e i tre entrano nella sua stanza: «La vittima non è stata attirata con premeditazione nella stanza come conclude l’accusa, e l’imputato non aveva già l’intenzione di percuoterlo. Non si può quindi dedurre che volesse dargli una lezione».

Quei due minuti dopo il decesso

Nella stanza, ha continuato la Corte, Cantoreggi è stato «quantomeno fastidioso». Impossibile stabilire se abbia effettivamente tirato calci sugli stinchi dell’austriaco. Fatto sta che questi lo colpisce con diversi pugni al volto in rapida successione, causandogli un copioso sanguinamento dal naso e dalla bocca, fino a farlo svenire.

I due trascinano poi Cantoreggi nella sua stanza e lo posizionano supino, spostandolo su un lato, secondo la Corte, probabilmente solo quando si rendono conto che non ha più polso. Ed è solo a questo punto che chiamano i soccorsi, mettendoci due minuti. Due minuti in cui, secondo la procuratrice Tuoni, hanno elaborato una versione di comodo per gli inquirenti invece di agire tempestivamente: «Ma questa tesi non può essere seguita - ha detto Pagnamenta. - È un lasso di tempo che ben si spiega con quello necessario per accertarsi delle condizioni della vittima. E non va scordato il contesto: si trattava di persone non più lucidissime che avevano bisogno di più tempo per giungere alle conclusioni». All’austriaco era stato riscontrato un tasso alcolemico dell’1,7 per mille.

Incredulità genuina

Per questi motivi non si può per la Corte parlare di assassinio: «Non ci sono lo scopo, le modalità o i moventi perversi previsti dalla Legge». Né di omicidio intenzionale, perché «colpire più volte con dei pugni in volto non dimostra un intento omicida». Tanto più che fra i due vi erano già stati due episodi di violenza nei giorni precedenti. In particolare, una settimana prima, l’austriaco - a suo dire provocato da Cantoreggi - l’aveva colpito al volto con forti ginocchiate, facendolo sanguinare dal naso. Tanto che lo stesso imputato aveva detto in inchiesta: «Non puoi morire per quattro pugni. La prima volta gli avevo tirato ginocchiate in testa e non era successo niente. È impossibile». Esprimendo dunque incredulità per quanto accaduto. Incredulità, come visto, ritenuta genuina dalla Corte.

Un esito che si poteva evitare

Al netto della mancanza di premeditazione, la morte di Cantoreggi poteva essere verosimilmente evitata. Ed è questa omissione di soccorso in particolare che è stata imputata all’austriaco: «Dopo i pugni era diventato il garante della vittima - ha detto Pagnamenta. - perché aveva creato la situazione di rischio Sapeva che respirava a fatica, che era svenuto e che rischiava di soffocare, ma non l’ha accettato. Tanto più che alcune delle misure che poteva intraprendere le ha messe in atto, ma solo quando ormai era troppo tardi. La sua colpa, tutto sommato, è stata ritenuta grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

Separazione mancata

Ed è quindi per questo che è morto Matteo Cantoreggi secondo la Corte, per mancanza di lucidità da parte del suo aggressore e non per una sua precisa volontà. Una morte evitabile, tanto più se si fosse trovato un modo per separare i due protagonisti dopo i primi litigi (al secondo la polizia era intervenuta). Ma su quest’ultimo punto la Corte non ha espresso giudizi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata