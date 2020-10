Il 30.enne condannato in prima istanza a 6 anni e e mezzo, difeso dall’avvocata Luisa Polli, ha ottenuto un mese di sconto di pena e l’assoluzione dal reato di tentate lesioni semplici aggravate per aver lanciato una bottiglia di vetro contro due persone, mancandole. L’uomo contestava gli addebiti di rapina e un episodio di aggressione, e chiedeva una massicia riduzione della pena.

Scontato quel che resta della pena (i due sono in carcere in Svizzera francese) verranno espulsi. Entrambi martedì hanno chiesto scusa per le loro azioni e hanno dichiarato di voler tornare in Albania e lavorare onestamente una volta terminata la carcerazione.