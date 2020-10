«Nel mezzo del cammin di nostra vita»... ci ritroviamo con la mascherina. Varcare la soglia del Liceo 1 a Lugano invita a ripensare agli illustri personaggi di cultura del passato. Come l’universale Dante, o il «nostro» Stefano Franscini, la cui statua in entrata sembra indicare le rotte da non perdere in vista di una buona formazione. Non siamo tuttavia all’inferno, ma forse nel limbo che ci colloca tra la vita attiva e «l’infermo». Questa la sensazione respirata nei corridoi liceali. Saliamo in segreteria, entriamo in contatto con la Direzione dell’istituto. Ne emerge una nuova situazione che non si discosta molto da quanto vissuto da allievi e corpo insegnante... venerdì scorso.