«A Lugano c’è un sistema di trasporti pubblici migliore», «Como è più bella», «Il Lario è più affascinante», «Lugano è più cosmopolita e i suoi abitanti sono abituati a parlare inglese con gli stranieri», «A Como tutto è meno caro, non c’è dunque paragone». Ci siamo messi a curiosare online – e a questo riguardo sono state molto utili le discussioni trovate su Reddit.com – per capire come all’estero, soprattutto negli USA, si parla di Lugano. Più che altro per capire se – e come – viene percepito il dualismo tra Como e Lugano. Per capire cioè come in Nordamerica reagiscono a questa domanda: «È meglio Como o è meglio Lugano?». Due città gemelle, con più o meno le stesse dimensioni e gli stessi panorami, distanti 32 chilometri e facenti parte della stessa area metropolitana. Ma separate da un...