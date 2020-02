La mattinata di passione per il pendolari ticinesi e frontalieri potrebbe presto risolversi. Il disservizio che ha visto coinvolti i treni delle tratte Lugano-Melide-Lugano alle prime ore dell’alba di questo lunedì, lasciando a piedi centinaia di passeggeri, si è infatti risolto. Ne danno conferma le Ferrovie federali.

Dopo l’incidente che alle 5.30 ha paralizzato il traffico ferroviario, i treni sono infatti tornati ora a circolare ma i ritardi residui e la congestione di passeggeri in attesa non si risolverà immediatamente. Ulteriori perturbazioni, perdite di coincidenza e possibili soppressioni potranno ancora verificarsi probabilmente non oltre le 9.30.