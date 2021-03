Liste che vanno, liste che vengono, equilibri che cambiano. Ai piedi dell’Arbostora, tra Melide, Morcote e Vico Morcote, la situazione elettorale è vivace. Lo era già l’anno scorso, prima che il voto venisse rimandato, e negli ultimi mesi le carte sono state ulteriormente rimescolate.Si prende fiato dopo il nucleo Partiamo da Melide, che un anno fa era balzata agli onori delle cronache per una scissione in casa PLR e la conseguente nascita di una nuova lista civica, Siamo Melide, fondata dalla municipale Carlotta Gallino, che ad aprile non si ripresenterà. La novità è che questo gruppo, per la corsa al Municipio, si è unito con Nüm par Milì dando vita alla lista PER Melide, composta da Angelo Geninazzi (sindaco in carica), Emiliano Delmenico (vicesindaco, ex PLR), Marco Martino, Gabor Borostyan...