Bar e ristoranti sono chiusi, fa piuttosto freddo e l’umore generale è quello che è. Anche la vita civica è intorpidita dalla pandemia e l’avvicinarsi delle elezioni non sembra scaldare gli animi, ma c’è un Comune che fa eccezione: Melide. È in fermento Melide, perché il 31 gennaio si voterà sul progetto da 6,9 milioni per la valorizzazione del nucleo e di piazza Fontana e la sistemazione delle sottostrutture, che permetterà di passare dalla nafta al metano e, volendo, a un sistema di termopompe. Contro questo pacchetto di opere, un gruppo di cittadini ha lanciato un referendum portando il tema alle urne, ma ieri è stato il turno dei favorevoli. Cioè di chi vuol vedere realizzata la visione del Municipio e non è disposto ad aspettare altri tre, cinque, dieci anni per dare un nuovo volto e una...