Mercatini chiusi: la polizia li aveva sconsigliati

Il copione ricorda quello della scorsa edizione di Lugano Marittima: il Municipio organizza una manifestazione fissando una serie di regole di sicurezza, alcune persone se ne fregano e la Città chiude baracca (a Lugano Marittima almeno si entrava su prenotazione). In questa catena di eventi (e vale per ambedue i casi) non abbiamo citato un elemento: i controlli. Ci sono stati? In che modo il Comune ha «difeso» il corretto svolgimento dei mercatini? In definitiva, che ruolo ha avuto la polizia? «Chiediamo sempre alla Comunale di essere presente, di non stare ai margini - spiega Borradori -. La sua presenza ha un effetto deterrente, ma di multe per gli assembramenti o la mascherina non ne può dare». È la legge. Dovrebbe aspettare l’arrivo della Cantonale: un protocollo assurdo per intervenire...