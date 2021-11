Piazza della Riforma (e non solo) tornerà ad animarsi per il periodo natalizio: il tradizionale mercatino e gli chalet gastronomici faranno la loro comparsa a partire dal primo dicembre. Lo ha deciso l’Esecutivo cittadino, dando così luce verde all’evento che, l’anno scorso, era stato bruscamente interrotto. Poco prima del Natale 2020, infatti, il Municipio era dovuto tornare sui suoi passi e chiudere il villaggio natalizio a causa degli assembramenti che si erano venuti a creare, soprattutto attorno ai luoghi di mescita: si era in piena seconda ondata, prima dell’arrivo dei vaccini.

Mercatino estesoUna delle principali novità per quest’edizione è un ritorno al passato. Le tradizionali bancarelle di Natale torneranno a snodarsi in più aree: non solo piazza Manzoni e piazza della Riforma, ma...