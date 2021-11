Ieri, 8 novembre, al Ciani Lugano per S.Pellegrino Sapori Ticino 2021 sono stati ospiti di Dario Ranza, Matteo Metullio e Davide De Pra, due stelle Michelin dell’Harry's Piccolo, il ristorante gourmet dello storico Hotel dei Duchi di Trieste.

Una cucina pura e molto mediterranea, basata sul chilometro «vero»: un concetto che assorbe il chilometro zero, ma cucinando in un’ottica più ampia, coinvolgendo produttori locali e non. Sempre alla ricerca della migliore materia prima disponibile sul mercato.

Partendo da questa filosofia, hanno aperto la serata due proposte dai sapori delicati, ma di carattere come il Ceviche di scampi, cipolla rossa di Tropea, nero di seppia, olio e semi di sesamo, schiuma di cocco e curry, e l’Ostrica alla plancia, salsa di pollo, spinaci, mandorla, yuzu. Un’esplosione di gusti inaspettati! Non poteva mancare l’Harrysotto, un risotto dove l’acqua di pomodoro, le acciughe e il basilico si uniscono al cucunci (il frutto del cappero) e al plancton. Dalle loro mani sono usciti veri e propri capolavori, come il Branzino a 65°, beurre blanc, rape, rafano e il Piccione e Anguilla, con piccione rigorosamente di Anjou, regione francese famosa per questi esemplari molto grandi, che permette di avere una pelle molto croccante con crema di accompagnamento all’anguilla affumicata, mostarda di albicocche e indivia alla griglia.

Per finire in dolcezza, un dessert dalle mille sfaccettature: Cachi, caffè, mascarpone, whiskey, castagne, con un blend dal profumo inteso elaborato appositamente per gli chef.

A nobilitare un menu già raffinato l’eccellenza dei vini di Castello Luigi della famiglia Zanini, con un magnifico Castello Luigi, Bianco del Ticino DOC 2018 per i primi tre abbinamenti e due annate storiche del Castello Luigi, Rosso del Ticino DOC 2012 e 2017 per i due piatti principali. Vini di gran spessore presentati agli ospiti di S.Pellegrino Sapori Ticino da Nicola Fiorenza, Direttore Generale di Castello Luigi.

