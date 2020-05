500 mila franchi per i dipendenti licenziati, 930 mila per chi dovrà garantire la continuità dello scalo e 430 mila per il ritiro di vari beni di Lugano Airport. Dopo la messa in liquidazione della SA, la Città ha quantificato il suo impegno finanziario in questa fase di transizione verso una gestione privata delle strutture di Agno. Il mezzo milione riguarda l’atteso piano sociale a beneficio dei 41 collaboratori tagliati (che in mattinata si sono radunati a Palazzo civico) ai quali il Comune permetterà di ricevere lo stipendio pieno per i prossimi sei mesi aggiungendo un contributo a quello previsto dalla disoccupazione, che copre l’80% del salario. La somma non è però definitiva: prima il Municipio deve discuterne con la Commissione della gestione (offesa per non essere stata consultata a sufficienza nelle fasi precedenti della crisi) e avere l’approvazione del Consiglio comunale, poi bisogna capire se il Cantone darà o meno il suo contributo. I novecentotrentamila franchi servono invece per pagare le 16 persone rimaste ad Agno per scongiurare la chiusura dell’aeroporto, in modo che arrivi «vivo» nelle mani dei privati e questi non debbano ricominciare da zero con una serie di pratiche e certificazioni. La somma copre un periodo di sette mesi e ora l’Esecutivo dovrà comunicare come intende scegliere gli investitori privati a cui affidare la struttura: la scelta più logica sembra quella del concorso, ma alla conferenza stampa di oggi non se n’è parlato. Con il terzo importo citato in apertura, quattrocentotrentamila franchi, la Città può assicurarsi la sostanza fissa lasciata dalla defunta Lugano Airport SA, vale a dire veicoli, distributore di benzina, sistema di videocamere e altri beni. Gli «effetti personali», come si usa dire quando scompare una persona.