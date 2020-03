Potrebbe essere l’ennesima illusione, ma in teoria il tentativo può essere fatto e merita una riflessione, anche perché il Consiglio di Stato, secondo nostre fonti, potrebbe rinviare al 28 giugno le votazioni sui referendum contro l’investimento pubblico nello scalo. Parliamo della possibilità, per Lugano Airport, di beneficiare del pacchetto da 20 miliardi varato dalla Confederazione per aiutare le imprese penalizzate dalla pandemia. In teoria, come detto, la società di gestione dello scalo potrebbe presentarsi in banca e chiedere un prestito garantito da Berna. Ce ne sono vari tipi. Nel nostro caso, l’unica via percorribile è quella del credito fino a 500 mila franchi a interessi 0 e senza bisogno di fornire garanzie. Le cose da capire sono due: se Lugano Airport vuole chiedere questo aiuto...