È conosciuta come «truffa del falso incidente» o «truffa della strisciata». Chiamatela come volete, ma fate attenzione perché è presente anche alle nostre latitudini. Lo sa bene Franco (nome di fantasia) un cittadino di Lugano che è stato vittima del raggiro appena fuori Como e ha voluto raccontarci la sua disavventura. È una sera di fine febbraio, sono le sette e Franco sta guidando la sua macchina targata Ticino sull’autostrada A9, poco prima dell’uscita per Como centro, in direzione sud. Ha abbastanza fretta, lo aspetta un appuntamento, ma una volta superate le gallerie dopo la dogana deve arrendersi alla coda creata da un cantiere. Le corsie diminuiscono e si stringono. Si procede a singhiozzo, incolonnati e appaiati. Ad un certo punto, «sbam!». Un botto. «Sul momento ho pensato che il...