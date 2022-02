«Sono conscio che il mio comportamento dovesse essere punito, ma la punizione più grande è stata comunque la consapevolezza di aver fatto del male a un ragazzo come me». È una lettera a cuore aperto – pubblicata dall’Eco dello sport – quella scritta alla Federazione ticinese di calcio (FTC). L’autore è il ragazzo che, nel maggio scorso, è stato squalificato per 5 anni dalle competizioni (oltre a una multa di 1.500 franchi). Il ragazzo, che giocava negli allievi A del Savosa-Massagno, durante la partita aveva aggredito – colpendolo con diversi calci – un coetaneo del Breganzona. Allora la Sezione disciplinare della Federazione aveva deciso di sanzionare il giocatore, come detto, per 5 anni. Un po’ come successo, a livello disciplinare, dopo la rissa verificatasi durante la partita di Terza Lega dello scorso settembre tra Semine e Locarno. Botte (filmate) che hanno portato, anche in questo caso, a squalifiche: il giocatore maggiormente sanzionato, in prima analisi, aveva ricevuto anch’egli 5 anni. Pena che lo scorso febbraio è stata ridotta a 18 mesi. Ed è proprio da questo precedente che il ragazzo ha deciso di prendere carta e penna, e chiedere che il suo caso venga rivisto. A distanza di 9 mesi, il giocatore del Savosa-Massagno racconta che «purtroppo non posso tornare indietro, anche se l’avrei voluto». Dice altresì di aver «imparato che la rabbia deve essere gestita, perché ogni azione ha conseguenze che non possono essere cancellate». Ragazzo che evidenzia il fatto di essersi «pentito di tutto» e che si vergogna per «l’atto spregevole commesso».