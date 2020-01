Michele Bertini non sarà sulla lista PLR del Municipio. Il vicesindaco di Lugano per il momento non commenta (una sua presa di posizione è attesa questa sera, quando si riunirà la Direttiva del PLR), ma stando a informazioni da noi raccolte il suo nome non figura tra la lista di candidati alle prossime elezioni.



Come detto manca ancora la conferma ufficiale, che è attesa entro alcune ore. Per Lugano sarebbe un vero terremoto politico. Bertini, classe 1985, è entrato in politica tredici anni fa come consigliere comunale e ha poi scalato le gerarchie del partito fino a diventare il suo uomo di punta in città e sfiorare l’elezione in Consiglio di Stato.