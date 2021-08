«È stata una giornata assurda, logorante e sospesa. In mattinata in attesa di una speranza, dopo la conferenza stampa del Cardiocentro in attesa dell’inevitabile». Queste le parole del vicesindaco di Lugano Michele Foletti a pochi minuti dalla notizia del decesso del sindaco Marco Borradori. Foletti, visibilmente commosso, si è concesso ai media di fronte a Palazzo Civico, sui cui cancelli nel mentre venivano apposti i primi fiori e – poco più su – la bandiera veniva posata a mezz’asta in segno di lutto, con l’aggiunta di un drappo nero. Foletti che ha continuato: «Il Municipio si è trovato stamattina e in 15 minuti abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Dopo però siamo rimasti quasi tutti lì assieme a ricordare qualche aneddoto di Marco. È stata quasi una terapia di gruppo per noi colleghi che ci sentiamo orfani di una figura che volenti o nolenti è stata importante per noi. L’ho sempre detto: se siamo bravi municipali è perché c’era un bravo sindaco. Adesso dovremo affrontare una cosa completamente nuova, ma prima credo che ognuno di noi, e intendo i cittadini tutti, abbia bisogno di un po’ di tempo per poter elaborare questa tragedia».